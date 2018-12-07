بالفيديو.. مقتل داعية إسلامي شهير

07 ديسمبر 2018 - 12:52 م

لقي الداعية الإسلامي الشهير "بيديجيم عبدالله الفلبيني" أمس، الخميس، مصرعه علي يد مجهولين، وهو داعية إسلامي بارز في الفلبين.

واتهم النشطاء، علي مواقع التواصل الاجتماعي، السفارة الإيرانية في مانديلا، بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.

ويعتبر "بيديجيم"، أشهر داعية إسلامي في الفلبين طوال 25 عامًا الماضية، حيث أسلم على يديه مئات الألوف.

كما أنه هو أكبر الدعاة في العاصمة الفلبينية مانيلا، وأحد أبرز المناظرين لرموز الهندوس والمسيحية والروافض في الفلبين.

وقد أسلم على يديه أكثر من مائة ألف مسيحي من مدينة "باجيو" الفلبينية ذات الأغلبية المسيحية.

وكان بيديجيم عبد الله يعمل مديرًا لأعمال الداعية الإسلامي المعروف "نوح كفارينو"، والذي تم اغتياله منذ 3 أعوام.

وأفاد تلاميذه أنه تلقى عدة تهديدات واضحة من بعض المعممين، لمساومته على التوقف عن الدعوة للإسلام وإلى المذهب السني، وإلا سوف يتم إيذاؤه، حيث تم إطلاق عدة أعيرة نارية عليه أمس الخميس في العاصمة مانديلا، أودت بحياته .

شاهد:

إنّا لله وإنّا إليه راجعون أمس الخميس تم اغتيال الداعية الإسلامي البارز بيديجيم عبدالله الفلبيني كان رحمه الله داعيا إلى الإسلام في الفلبين طيلة 25سنة وهدى الله على يديه الكثير من النصارى ثم نال الشهادة بإذن الله pic.twitter.com/DDbJ85Zbs9 — حامد العلي (@Hamed_Alali) 7 ديسمبر 2018