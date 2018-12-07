» شاهد.. منة فضالي في ثوبها الجديد بالشعر الذهبي

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منة فضالي
منة فضالي

محمد الخرو

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مصفف شعر

مكياج

منة فضالي

البيت الكبير

تصفيف الشعر

ظهرت الفنانة منة فضالي في لوك جديد بتسريحة الشعر الذهبي الجديد من أحد مراكز تصفيف الشعر والمكياج.

ونشرت "فضالي"، مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تستعرض من خلاله شعره الذهبي، وقالت في تغريدة لها علي الفيديو: "قصة شعري ولونه الجديد، بواسطة مصفف الشعر المدهش حمو محسن".

وتلقت آلاف الإعجابات والتعليقات التي مدحت اللوك الجديد ولون الشعر، وركزت التعليقات على "شقاوة" منة التي كانت تداعب الجمهور بإرسال قبلاتها لهم على الهواء.

يُذكر أن منة تصور حالياً دورها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي تشارك في بطولته مع النجوم أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر ومنذر رياحنة، وتنتظر عرضه لتعرف ردود فعل الجمهور على دورها، خاصة بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل.
شاهد الفيديو..


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