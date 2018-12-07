"القوى العاملة" تكلف 3 قيادات جدد بمهام بالمديريات

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سعفان
سعفان

وكالات- حنان حمدتو

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محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

الادارة الهامة للمعلومات

قرر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تعيين 3  قيادات جدد عدد في الوظائف الشاغرة لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية القوي العاملة بالقاهرة للقيام بعمل وكيل المديرية.

ونص القرار الثاني على تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة. والقرار الثالث بتكيف مجدي محمد عبد العزيز للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.


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