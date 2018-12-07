تعرف على شروط الإفراج عن "لمجرد"

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سعد المجرد

اعتصاب

أفرجت السلطات الفرنسية عن المطرب المغربي سعد لمجرد، بعد قضائه شهرين داخل السجن، علي أثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه بالجنوب الفرنسي.

وجاء الإفراج عن "لمجرد" تبعًا لعدة شروط قانونية، كانت كالتالي : 

"وضع جواز سفره رهن السلطات القضائية، ومنعه من مغادرة فرنسا، وإلزامه بالمثول أمام أقرب مخفر شرطة مرة في الأسبوع، بالإضافة إلي ضمانة مالية قدرها 75 ألف يورو".


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