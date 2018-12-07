تعرف على شروط الإفراج عن "لمجرد"

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الجندي: اتعرض عليا المناصب ورفضتها
عمرو محمد
أفرجت السلطات الفرنسية عن المطرب المغربي سعد لمجرد، بعد قضائه شهرين داخل السجن، علي أثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه بالجنوب الفرنسي.
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