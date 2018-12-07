"الزراعة" ترفع درجات الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء بالمحافظات

07 ديسمبر 2018 - 02:24 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات الجمهورية، وقال الدكتور السعيد محمد عمر، رئيس هيئة تحسين الأراضي، إنهم مستعدون بالآلات والمعدات اللازمة من جرارات وقلابات على درجة عالية من الكفاءة والمشاركة عند طلبها في حالة حدوث كوارث أو أزمات (سيول- أمطار - انهيارات)، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار.

وقال الدكتور محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل، إن الإدارة تكثف المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيًا والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول.

وأضاف "عطا"، فى بيان عن الوزارة اليوم، بعد اجتماع القيادات المسئولة للإعلان عن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين لتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة وكذلك مبيدات الأمراض الفطرية حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل للإصابة بالأمراض الفطرية.

من ناحيته قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن تغير الظروف الجوية يؤثر على نشاط الآفات والأمراض النباتية والأمطار الغزيرة التى وصلت لحد السيول على السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المجاورة بجنوب شرق الجمهورية، مؤكدا أنها تحسن من ظروف تكاثر الجراد الصحراوي لوجود نسبة رطوبة تصبح ملائمة لوضع البيض بالتربة وكذلك نمو الغطاء النباتي.

وأضاف السباعي أن الإدارة المركزية للمكافحة تكثف لجان المسح بمناطق سقوط الأمطار بدءا من جنوب مرسي علم مرورا بحماية وبرنيس وابورماد وحلايب وشلاتين لحماية الثروة الزراعية من خطر الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن القومي للبلاد.

وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات أنه يتم التنسيق بين مديريات الزراعه بالمحافظات مع مديريات الري والمحليات والاستعداد المبكر لمواجهه الأمطار الغزيرة والسيول حيث يتم التاكد من مخرات السيول وإزالة اي معوقات وكذلك المرور الميداني علي الزراعات للاطمئنان وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين.