» شاهد.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة بفستان محتشم

07 ديسمبر 2018 - 02:30 م

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف في أول إطلالة لها بعد إخلاء سبيلها من في التحقيقات التي أجريت معها بشأن فستانها الذي ظهرت به خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء ظهور "رانيا" بطريقة محتشمة خلال حفل مهرجان نجم العرب والذي تم تكريمها في الحفل.

وشهد "نجم العرب" في نسخته الثالثة، حضور كوكبة من النجوم، حيث تم تكريم النجوم تامر حسني، ومحمد هنيدي، وصلاح السعدني، وهشام سليم، وخالد سليم، ومحمود عبد المغني، وتامر حسين، وتامر علي، والإعلامي أسامة كمال، ورانيا يوسف، وعمر عبد الجليل، وكارمن سليمان، والمنتج وليد منصور، وأكرم حسني، والمخرج ماندو العدل، وأحمد شيبة، وأسامة الشيخ، والمخرج عمر عبد العزيز، وعلي ربيع، ومنة شلبي، وطارق عبد العزيز.

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