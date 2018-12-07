» مكافأة مالية لكل مولود جديد

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متابعات- أمينة عبد العال

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قررت الحكومة الكورية منح مكافأة مالية لكل أسرة تنجب مولود جديد، نظرا للتراجع في أعداد المواليد.

ووافق البرلمان الكوري، على تخصيص مكافأة قدرها 2200 دولار، لكل امرأة تنجب بحسب موقع “شوزن إلبو”، حيث اتفق كل من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب الحرّيّة المعارض، على إدخال المكافأة إلى موازنة العام المقبل، وفق روتانا.

وفي الوقت الذي بات فيه دخول القرار حيز التنفيذ، ابتداءً من أكتوبر 2019، فإن منتقدي القرار من البرلمانيين، يواصلون محاربته، من أجل كسب الشعبية في الشارع، أملا في تعزيز حظوظهم خلال الانتخابات العامة لسنة 2020.

ويسجل الكوريون 300 ألف ولادة في العام، وتصل الكلفة الإجمالية لقرار المكافأة إلى 666 مليون دولار، كما يخشى المسؤولون من أن يؤثر العزوف عن الإنجاب، في البلاد، على توافر اليد العاملة، والنمو الاقتصادي في المستقبل القريب، ويتردد الكثير من الكوريين قبل إنجاب الأطفال، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا على حرص النساء على مستقبلهن المهني.


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