  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:52 م
بحث متقدم
الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

القوات البحرية

القوات البحرية تنفذ تدريبات بالمتوسط مع البحرية البريطانية والإيطالية

الكلية الحربية

الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

طفل رضيع

مكافأة مالية لكل مولود جديد

الهرم

أشهر 4 فضائح جنسية تحت سفح الأهرامات

سيد وميدو

«ميدو» يوجه رسالة قاسية لـ"عبد الحفيظ": تدعو للبلطجة

بالفيديو.. مقتل داعية إسلامي شهير

بالفيديو.. مقتل داعية إسلامي شهير

جريمة قتل

قاتلة زوجها: "مارست الرذيلة من ثاني أسبوع"

كلوب وصلاح

"كلوب" ينتصر لـ"صلاح".. هذا ما قاله

الشيخ خالد الجندى

الجندي: اتعرض عليا المناصب ورفضتها

الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

آخر الأخبار

الكلية الحربية
الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

#

شاهد.. الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين

#

تجديد حبس 3 من موظفي مستشفى المطرية

#

شاهد.. 3 معلومات لا تعرفها عن الدرع الذي تسلمه الرئيس اليوم

الطلبة

كليات

الكلية الحربية

المعاهد العسكرية

المستجدين

نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (115) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية .

بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض ، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية ، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور ، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية .

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية ، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء .

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكداً أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام ، مشيراً إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار جاء من كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل .

وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "كايرو فستيفال" يستقبل أصالة اليوم
» مكافأة مالية لكل مولود جديد
» شاهد.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة بفستان محتشم
» "صلاح" يرسم السعادة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة
» الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية
» "شاهدهما عرايا".. قرار جديد ضد قاتلة زوجها بالخصوص
» شاهد.. منة فضالي في ثوبها الجديد بالشعر الذهبي
» سموحة يحدد سعر تذاكر مباراة "زعيم الثغر" بالكأس
» 139740 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل والخارج فى 3 أشهر
» حمدي رزق لـ"السيسي " : أنت قائد
» وفاة شقيق الإعلامي عبدالناصر زيدان

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »