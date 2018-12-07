  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

محمود وحيد

أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

السفارة المصرية بباريس

مصر تحذر رعاياها في باريس

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

وزير الزراعة

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

محمد صلاح

رسالة مؤثرة من «صلاح» لذوي الاحتياجات الخاصة

أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

الرياضة

محمود وحيد
محمود وحيد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

#

شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"

#

نصيحة صلاح التي غيرت وجهة "محمد محمود" من أوربا للأهلي

#

رونالدو يبيع كل شيء له في إسبانيا بسبب "الظلم"

المصريون

الاهلى

المقاصة

محمود وحيد

أبدى محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق المقاصة والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، سعادته بالانتقال إلى الفريق الأحمر، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال «وحيد» في تصريحات صحفية: «الحمد لله تم انتقالي لأكبر نادي في القاره نادي الأهلي و خطوه مهمه جدا في حياتي وان شاء الله أكون عند حسن الظن جماهير الأهلي و عند ثقتهم فيا و ان شاء الله احقق كل الي بتمناه مع الأهلي».

وتابع: «أشكر جدا محمد عبد السلام و الاستاذ محمد مجد و الدكتور عصام سراج و طبعا بشكر الجهاز الفني كله بقياده الكابتن طلعت يوسف على تعبهم معايا الفتره الي فاتت كلها و بشكر زميلي كلهم و علي تعب هاني سعيد معايا الأخ الأكبر والكابتن فضل و كل مسؤلي النادي الأهلي».

وتابع: «أتمنى طبعا كل التوفيق للفرقه كلها وبشكر كل شخص تعب معايا في حاجه عملهالي أو نصحني بحاجه و إن شاء القادم أفضل وبشكر جمهور الأهلي كله على الثقه دي و ان شاء الله أكون قدها (القادم أفضل)».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
» مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها
» مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»
» الحزب الديمقراطي يختار خليفة «مريكل»
» «ماكرون» يرفض استقبال وفد حركة «السترات الصفراء»
» أسعار النفط ترتفع 5% على خلفية تخفيض «أوبك» للإنتاج
» العراق.. مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة
» صورة.. لاعب النجم الساحلي يقترب من الأهلي
» «أوبك» تعلن عن خفض إنتاج النفط
» «الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »