  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

محمود وحيد

أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

السفارة المصرية بباريس

مصر تحذر رعاياها في باريس

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

وزير الزراعة

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

محمد صلاح

رسالة مؤثرة من «صلاح» لذوي الاحتياجات الخاصة

مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

#

أجيري: مروان محسن أفضل رأس حربة في مصر

#

«صلاح» مُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

#

مهاجم ميلان يتوج بجائزة أسوأ لاعب

الاسد

جائزة

المصريون

الاهلى

كشفت صحيفة «المنتخب" المغربية»، عن قائمة المُرشحين للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»، لأفضل لاعب مغربي خلال عام 2018.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "الأسد الذهبي" كلًا من:

ياسين بونو (جيرونا الإسباني)

أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي)

وليد أزارو (الأهلي المصري)

أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)

مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)

نورالدين أمرابط (النصر السعودي)

حكيم زياش (أياكس الهولندي)

أحمد حمودان (الرائد السعودي)

محمد أوناجم (الوداد البيضاوي)

أيوب الكعبي (هايبي فورتونا الصيني)

وقررت الصحيفة المغربية منح جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب مغربي (محلي أو محترف)، بدلاً من منحها لأفضل لاعب في افريقيا اعتبارًا من العام الحالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
» مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها
» مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»
» الحزب الديمقراطي يختار خليفة «مريكل»
» «ماكرون» يرفض استقبال وفد حركة «السترات الصفراء»
» أسعار النفط ترتفع 5% على خلفية تخفيض «أوبك» للإنتاج
» العراق.. مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة
» صورة.. لاعب النجم الساحلي يقترب من الأهلي
» «أوبك» تعلن عن خفض إنتاج النفط
» «الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »