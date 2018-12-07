بائعة تستولي على 9 ملايين جنيه من مواطنين

07 ديسمبر 2018 - 06:34 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط سيدة لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بلغت حوالي 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة.

البداية كانت بتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية، بنصب "سوزان.س.ح"، صاحبة محل لتجارة الملابس، مقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50%، وعدم التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، فاتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.