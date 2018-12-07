«الصعيدي» يتقدم ببيان عاجل حول تطوير جزيرة الوراق

أعلن محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن الوراق، عن أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب الأحد المقبل، بشأن تطوير جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن أهالي الجزيرة جميعهم يرحبون ويؤيدون إجراءات التطوير فيها، ويؤيدون الخطة التي وضعتها الحكومة لتطويرها.

وقال عضو مجلس النواب عن الوراق، في حديثه له، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تطوير جزيرة الوراق هو جز من الخطة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف تطوير مرافق الجزيرة.

ولفت إلى أن المتضررين من هذا التطوير لديهم خيارات عديدة إما حصول على التعويض نقدًا أو تعويضهم بشقق في المدن الجديدة، أو الحصول على شقة في الإنشاءات الجديدة التي ستشهدها الجزيرة، مطالبًا بضرورة البدء في تنفيذ تلك الإنشاءات الجديدة خلال تطوير الجزيرة.