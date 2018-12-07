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حتى الآن.. فحص 14.2 مليون مواطن بمبادرة «100 مليون صحة»

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

حسن علام

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الرئيس السيسي

فيرس سي

هالة زايد

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، رقم قياسي جديد في أعداد المفحوصين.

وقالت الوزيرة،إن "المبادرة الرئاسية" كسرت حاجز النصف مليون مواطن يتم فحصهم يوميًا.

وفى ذات السياق، زار وفدا من ممثلي البنك الدولي، غرفة عمليات المبادرة الرئاسية، مساء أمس، ضم الوفد كلا من إيرنست ماسيا، مدير الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي بواشنطن، والدكتور عمرو الشلقاني ممثل  البنك الدولي بمكتب مصر البنك الدولي في مصر، وماريا لورا، مدير مشروعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد ايرنست ماسيا، مدير الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي بواشنطن، خلال الزيارة، أن البنك حريص على التعاون مع وزارة الصحة في مبادرة "100 مليون صحة"، لما حققته من نتائج إيجابية في مرحلتها الأولى.


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