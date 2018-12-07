» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

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متابعات- حسن علام

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الداخلية

المتفوقين

أبناء الشهداء

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة، حفلين لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في الشهادات التعليمية في كافة المراحل الدراسية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وكذلك الجامعية).

حضر الحفلين 119 من أبناء شهداء الشرطة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين، كما حضر عدد من قيادات الوزارة وضباط الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة.

وتم خلال الحفلين تكريم المتفوقين بالشهادات التعليمية، وتسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل شهادة تعليمية، وكذا إهدائهم الحقيبة والأدوات المدرسية.


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