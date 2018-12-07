بالصورة.. مطربة شهيرة ترتدي الحجاب وتعلق: الحمد لله

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الفن

الحجاب

ياسمين علي

نشرت المطربة ياسمين علي، صورتها وهي ترتدي الحجاب داخل الحرم المكى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك أثناء أداء مناسك العمرة، معلقة عليها :"الحمد لله".

أعلنت المطربة ياسمين علي والمطرب الملحن والشاعر اللبناني سليم عساف، مؤخرًا، عن طرح البوستر الدعائي لأغنية "ملاك وشيطان" وهي دويتو يجمع بينهما لأول مرة، ويستعدان لإطلاقه قريبًا.

كانت المطربة الشابة ياسمين على، طرحت فيديو كليب جديد يحمل عنوان "يا بتاع الورد" على موقع "يوتيوب" والذى لاقي نجاحًا ملحوظًا.

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