تفاصيل انتحار مذيعة شهيرة شنقًا

07 ديسمبر 2018 - 08:27 م

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن واقعة أثارت اهتمام الكثيرين في بريطانيا، بعدما قتلت مذيعة شهيرة، نفسها، بطريقة قاسية؛ هروبا من أوضاعها العائلية الصعبة.

وقالت الصحيفة إن "فيكي آرتشر" المذيعة البريطانية في راديو بي بي سي، والأم الشابة في الـ41 من عمرها، قامت بالانتحار، بعد مغادرتها العمل، تاركة زملاءها وهي في حالة من الغضب الشديد.

وأفصحت الصحيفة، عن الطريقة التي انتحرت بها آرتشر، وقالت إنها شنقت نفسها في منزلها بعد إنتهاء فترة عملها.

وتركت آرتشر أطفالها الثلاثة، ضحية للأيام دون أن تفكر لحظة فيمن سيعتني بهم من بعدها، خاصة وأنها مطلقة ومنفصلة عن زوجها.

وكان من عثر على جثة آرتشر، زوج أمها لي هوليوك (64 عامًا) ، حيث وصل إلى منزلها لزيارتها وطرق الباب ولما يسمع صوتًا قفز من نافذة مفتوحة إلى الداخل واكتشف الفاجعة، فحاول إنعاشها لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وكان سبب دخول زوج أمها إلى المنزل اصطحابه لأمها "بريل" البالغة من العمر 73 عامًا، معه، وعندما لما يسمعا إجابة أحسا بالقلق فاضطر الرجل الدخول للمنزل، لعلمه أن آرتشر قد أقدمت على محاولتي انتحار سابقتين.