سلة الأهلي تهزم الزمالك

07 ديسمبر 2018 - 08:31 م

حقق فريق سلة الأهلى المرتبط فوزًا هامًا على غريمه الزمالك بنتيجة 71/75، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار ذهاب دور ربع النهائي، من مسابقة بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي .

كما فاز فريق المرتبط شباب 16 سنة بالأهلي على نظيرة الزمالك، بنتيجة 66-44 في إطار ذات الجولة من المنافسات .

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين غداً السبت.

وكان الأهلي صعد لدور ربع النهائي بعدما تغلب على الأولمبي، فيما تأهل الزمالك عقب تخطيه فريق القناة في إطار منافسات دور الـ16 من عمر البطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط الموسم الماضي .



