» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم

07 ديسمبر 2018 - 08:35 م

أعلن ممثلو الادعاء في بيرو، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إدوين أوفيدو رئيس اتحاد كرة القدم البيروفي، مساء أمس الخميس، في إطار تحقيقات بشأن اتهامه بالتآمر لتزوير أحكام قضائية.

وأضاف ممثلو الادعاء- في بيان- أنه سيجري احتجاز أوفيدو، الذي اعتقل من منزله في ليما، لمدة 10 أيام قبل أن تقرر المحكمة استمرار احتجازه أو الإفراج عنه.

وكان رجل الأعمال الثري أوفيدو (45 عامًا) قد تولى رئاسة الاتحاد البيروفي لكرة القدم منذ عام 2014، وتحت قيادته تأهلت بيرو إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى خلال 36 عاما، حيث شاركت في نهائيات مونديال روسيا 2018.