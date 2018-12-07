الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

07 ديسمبر 2018 - 08:46 م

أكدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أن الأمواج المرتفعة للبحر المتوسط أدت لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المزروعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن لسياح، ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تأثيرات نتيجة التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، منذ مساء أمس، حيث زاد عن المنسوب الطبيعى بمقدار يتراوح ما بين 2 - 1.5 متر.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الحدث، وتوجه من قيادات وزارة الري لمحافظة كفر الشيخ مدعومين بمعدات الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، لترميم القطع فى الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.

وصباح اليوم، شهدت محافظة دمياط، أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصقيع وتسبب الطقس السيئ في دخول مياه البحر لإحدى الكافيهات التي غرقت بمدينة رأس البر، وأثار المشهد غضب واستياء المواطنين، مطالبين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة التدخل واتخاذ اللازم نظرا لتكرار المشهد ذاته للعام الثاني على التوالي.