الأمم المتحدة: نتابع التطورات على حدود لبنان وإسرائيل

07 ديسمبر 2018 - 08:51 م

قال متحدث أممي، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يتابع عن كثب التطورات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي من نيويورك، أكد استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، أن الأخير على اتصال مع قيادة القوة الأممية المؤقتة في لبنان (يونيفل).

وحول شكوى بيروت إلى مجلس الأمن، الخميس، بشأن "حملة" تشنها تل أبيب ضدها "تمهيدًا" لاعتداء عسكري؛ اكتفى دوغريك، بالتأكيد مجددًا أن الأمين العام يتابع التطورات عن قرب.

والثلاثاء الماضي، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، اكتشفت قوات الجيش نفقًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا (بلدة جنوبي لبنان).

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة "درع الشمال" للكشف وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله"، حفرها أسفل الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.