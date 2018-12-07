«عبد الجواد» يتأهل لدور الـ4 ببطولة بلاك بول للاسكواش

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الإسكواش

الشوربجي

عبد الجواد

تأهل كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى والمصنف التاسع عالميًا، بعد الفوز على محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا، إلى الدور نصف النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 12-10 وتأهل كريم إلى الدور نصف النهائى لبطولة بلاك بول، ليلحق بعلى فرج، منتظرا المتأهل المصرى الثالث والذى تكشف عنه مباراة محمد أبو الغار المصنف العاشر عالميا وطارق مؤمن المصنف الرابع.

وتعد البطولة، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.


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