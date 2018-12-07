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الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائي كأس مصر

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

المصريون ووكالات

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تأهل فريق الاتحاد السكندري، الجمعة، لربع نهائي كأس مصر لكرة القدم.
وتغلب الاتحاد السكندري على منافسه سموحة بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل السلبي في وقت المباراة الأصلي والشوطيين الإضافيين.
سجل ضربات الترجيح للاتحاد، الإيفواري ديديه كوريه ومواطنه رزاق سيسيه ونور السيد ومحمد ناجي.فيما سجل ضربتي سموحة، محمود عزت ومحمود معاذ، وأهدر أحمد نبيل مانجا وياسر إبراهيم.
بهذه النتيجة، تحددت ملامح مباراتين من ربع النهائي، الأولى تجمع الزمالك مع مصر المقاصة، والثانية تجمع الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
وينتظر في ربع النهائي، حرس الحدود الفائز من الأهلي وبيراميدز، فيما ينتظر إنبي الفائز من الجزيرة مطروح وبتروجيت. 

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