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الحكومة الفرنسية تستضيف ممثلين عن "السترات الصفراء"

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تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء

المصريون ووكالات

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احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، وفدا من حركة "السترات الصفراء"، مساء الجمعة.
وقال الناطق باسم حركة "السترات الصفراء الأحرار" في فرنسا، بينجامين كوشي، لقناة "بي إف إم" المحلية، أن "رئيس الوزراء الفرنسي سيستقبل وفدا من الحركة، اليوم (الجمعة)".
وأوضح كوشي، أن "رئيس الوزراء الفرنسي سيستقبل الوفد حوالي الساعة 19: 30 بتوقيت غرينيتش، قبل يوم واحد من المظاهرات المرتقبة".
ويبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخرج من "الأزمة" الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفرات"، التي بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد الأكثر عنفًا خلال السنوات الأخيرة.
ماكرون، اضطر على خلفية احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"، لإلغاء زيارة رسمية له الأسبوع الجاري إلى صربيا، وأعلن عبر قصر الإليزيه إلغاء ضرائب على الوقود، كان مقررًا فرضها في 2019.
لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب أصحاب "السترات الصفراء".
وأظهر استطلاع أجرته شركة "إيلاب" للأبحاث، أن 78 في المائة من الفرنسيين يعتقدون أن التدابير التي أعلن عنها ماكرون، لم تكن كافية لتلبية مطالب أصحاب "السترات الصفراء".
كما أظهر استطلاع آخر تراجع التأييد الشعبي لماكرون، خلال الاحتجاجات من 21 في المائة الشهر المنصرم إلى 18 في المائة الشهر الجاري، وهو "التأييد الشعبي الأقل".
وبشكل عام، تُشير الاستطلاعات إلى صعوبة إقناع ماكرون، لأصحاب "السترات الصفراء"، الذين يصرون على مواصلة المظاهرات مدة طويلة.
وفي حديث للأناضول، قال منسق احتجاجات "السترات الصفرات" في العاصمة الفرنسية باريس، تيري بول فاليت، إن إلغاء الضرائب على الوقود في 2019، إجراء "غير مرض، لأنه لا يلبي جميع مطالبنا، ولا يكفي لخفض التوتر".
وأشار فاليت، إلى وجود مطالب لأصحاب "السترات الصفراء" مثل تحسين الأجور، وأنه يجب على ماكرون أن يلقي كلمة لمخاطبتهم.
وتابع: "سنواصل المظاهرات حتى تُلبّى مطالبنا بالكامل".
وشدّد على أهمية تحسين الظروف الاقتصادية، وأن يلتزم ماكرون، بمسؤولياته ويراعي مطلب ومشاكل الشعب.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تسببت بمشاكل بين ماكرون ورئيس الوزراء إدوارد فيليب.
ونشرت إذاعة "Europe 1"، تقريرًا بعنوان "السترات الصفراء: الثنائي ماكرون - فيليب في أزمة"، معتبرة أنه لا شيء يحصل بالصدفة في مثل هذه القضايا.
وأشارت إلى أن فيليب، لم يستطع إدارة الأزمة بشكل جيد الأمر الذي أدى إلى إضعافه سياسيًا.
بدورها تحدثت صحيفة "لو فيغارو"، عن وجود اختلاف في الرأي بين ماكرون وفيليب، بشأن أصحاب السترات الصفراء.
وأعلنت الحكومة، الخميس، عزمها نشر أكثر من 65 ألف شرطي في أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات المرتقبة السبت.
وفي كلمة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، قال فيليب، إن الخطوة "تأتي لمواجهة أعمال شغب محتملة" في الموجة المقبلة من احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".
والأربعاء، أعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها بداية من العام المقبل، على خلفية احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".
واحتجاجات "السترات الصفراء" ضد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيش، والتي عمت مدنًا مختلفة منذ 17 نوفمبر الماضي؛ شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.
واعتبر ماكرون، أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع"، ما أثار انتقادات على نطاق واسع. 

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