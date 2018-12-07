بلجيكا وهولندا تطالبان مواطنيهما في فرنسا بتوخي الحذر

07 ديسمبر 2018 - 10:50 م

دعت بلجيكا مواطنيها إلى تأجيل سفرهم إلى فرنسا، في حين دعت هولندا مواطنيها لتوخي الحذر خلال وجودهم هناك، بسب ب مظاهرات حركة "السترات الصفراء" المرتقبة، السبت.



وطالب بيان أصدرته وزراة الخارجية البلجيكية، الجمعة، المواطنين البلجيكين الموجودين في باريس خاصة، بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، وعدم الذهاب للأماكن السياحية.



كما حذر البيان مواطني بلجيكا من الذهاب لمركز باريس بعرباتهم، وعدم ترك عرباتهم في الشوارع، وصفها في مواقف السيارات المغلقة بدلا من ذلك.



وطالب بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية مواطن البلاد، وخاصة الموجودين في باريس أو المسافرين إليها، بتوخي الحذر، والابتعاد عن مناطق المظاهرات.



وأشار البيان لاحتمال وقوع أعمال عنف خلال المظاهرات، وطالب المواطنين بمتابعة الأخبار والتطورات المتعلقة بالمناطق الموجودين بها أولا بأول.

