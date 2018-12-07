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الأمم المتحدة: 123 ضحية لحرب اليمن أسبوعيا

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الجوع في اليمن
الجوع في اليمن

المصريون ووكالات

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الأمم المتحدة: نزوح 500 أسرة يمنية جراء القتال بـ"الضالع"

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 123 مدنيا قتلوا أو أصيبوا في اليمن أسبوعيا، بين أغسطس/آب، وأكتوبر/تشرين أول الماضيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك أن مجموع من قتلوا وأصيبوا خلال تلك الفترة جراء الحرب بلغ ألفا و500 مدني، بحسب بيانات لمفوضية شؤون اللاجئين.
وأضاف: "نظرا للكلفة البشرية الباهظة جدا، تحث المفوضية أطراف النزاع على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".
وتابع أن 23% من هؤلاء الضحايا سقطوا داخل منازل أو مستشفيات.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن مشاورات جارية في السويد بين الأطراف اليمنية، قال دوغريك، إنها ما تزال مستمرة وأن أهميتها نابعة من تعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.
وتبحث مشاورات السويد، التي بدأت الخميس، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق. 

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