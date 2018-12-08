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الكويت تكشف حقيقة "منع" مغربيات من دخول البلاد

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المصريون ووكالات

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نفى السفير الكويتي لدى الرباط، عبد اللطيف اليحيا، صحة تقارير إعلامية تفيد بـ"منع" مغربيات من دخول بلاده.جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء المغرب الرسمية، الجمعة، عن اليحيا.
وقال اليحيا، إن الأخبار التي نشرتها صحيفة كويتية، وتم تداولها من قبل وسائل إعلام مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص منع مواطنات مغربيات من دخول الأراضي الكويتية، "لا أساس لها من الصحة".
ولفت إلى أن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ولا يمثل الموقف الرسمي لدولة الكويت.
وشدد على أن "الأمور تسير بشكل طبيعي والمغاربة، رجالا ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، بدون أي مشاكل".
وتابع أن المغربيات كما النساء من باقي الجنسيات "مرحب بهن في الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل أو السياحة أو الغرض من الزيارة".
كما أكّد أن "أي قرار سيادي حول هذا الأمر يتم بثه عبر القنوات الرسمية للدولة، التي تمثل رأيها الرسمي".
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن الكويت منعت دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية دون الأربعين، للعمل فيها إلا في حال كن رفقة محرم، وأن اللبنانيات يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافة إلى محرم، لدخول البلاد. 

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