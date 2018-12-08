  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:37 ص
بحث متقدم
LTC

إعلان بيع قناة "LTC" .. والعاملون يكشفون مفاجأة

رانيا يوسف

لن تصدق ما ارتدته رانيا يوسف في أول لقطات لها منذ أزمة الفستان

المصور الدنماركي

مفاجأة جديدة عن فيديو "الهرم" الإباحي

الإعلامي أسامة كمال

تعليق ناري لـ أسامة كمال على أزمة فستان رانيا يوسف

صندوق النقد

تداعيات تعديل سعر الدولار الجمركى على الاقتصاد

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن فستانها المثير للجدل

الإفراج عن 210 سجناء بعفو رئاسي

سجناء بعد إطلاق سراحهم: «إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»

أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

الادعاء الأمريكي يطالب بسجن المحامي السابق لترامب

عرب وعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"أوباما" عن وفاة بوش الأب: قلوبنا ممتلئة بالامتنان

#

كم ستدفع لكي تحصل على "توقيع خاص" من زوجة أوباما؟

#

حبس مستشار ترامب بتهمة كذبه في قضية "التواطؤ مع روسيا"

#

أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»

ذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية أن الادعاء الفيدرالي الأمريكي طالب، الجمعة، بسجن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة كبيرة لارتكابه جرائم كثيرة تتعلق بالتمويل.
وأشارت القناة إلى أن كوهين نسّق مع حملة ترامب للتأثير على الانتخابات، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.
وكان مايكل كوهين المحامى الخاص السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعترف في وقت سابق بأنه «مذنب» بالكذب على الكونجرس بشأن مشروع عقاري كان ترامب يسعى إلى إقامته في روسيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن روبرت موللر، المحقق الخاص في الادعاءات بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالولايات المتحدة، وجه هذا الاتهام إلى كوهين.
ويضاف هذا الاتهام الجديد إلى كوهين بعد اعترافه مؤخراً بأنه «مذنب» بمخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية والسعي بشكل مباشر إلى إقامة مجمع سكني يحمل اسم ترامب في العاصمة الروسية موسكو.
من جانبه، انتقد الرئيس دونالد ترامب محاميه الخاص السابق كوهين واصفاً إياه بأنه «شخصية ضعيفة تخضع لضغوط الإدعاء العام الأمريكي»، وأنه يرغب في الحصول على حكم مخفف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني
» "في الآخرة إن شاء الله" .. أغرب ما قاله الحداد قاتل أطفاله قبل انتحاره
» الكويت تكشف حقيقة "منع" مغربيات من دخول البلاد
» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"
» «الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات
» هذا ما قاله بطل العالم في الإسكواش عن "صلاح"
» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية
» الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التنزاني هذا الأمر الهام
» الأمم المتحدة: خطاب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام يتزايد
» أول تعليق للحكومة الأردنية على مطالبتها بالرحيل

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »