تعليق ناري لـ أسامة كمال على أزمة فستان رانيا يوسف

08 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

أعرب الإعلامي أسامة كمال، عن استيائه من طريقة مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تحت شعار شير في الخير.



وقال "كمال"، خلال برنامجه مساء DMC، مساء الجمعة، "متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك.. يا سلام.. ماخدتش بالك ان الستر أساس في الدين ومشاركتك في ده خطيئة ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".

