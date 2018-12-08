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بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

لن تصدق ما ارتدته رانيا يوسف في أول لقطات لها منذ أزمة الفستان

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

أحمد عادل شعبان

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فستان رانيا يوسف

فاجأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بجلسة تصوير جديدة ، ظهرت فيها بـ"نيو لوك" أثار استغراب الكثيرين .

واعتمدت جلسة التصوير الجديدة لـ"رانيا" على نزولها حمام السباحة والتقاط الصور هناك ، ولكن كانت المفاجأة أنها التقطت تلك الصور بملابسها كاملة .

وعلق نشطاء عبر صفحتها بـ"انستجرام" على تلك النقطة تحديدًا ، وبعض التعليقات لم تخلو من السخرية ، مؤكدين أن الأزمة التي تعرضت لها رانيا يوسف جعلتها تنزل حمام السباحة بملابسها .
وكانت "رانيا" أثارت أزمة كبرى بعد ارتدائها لأحد الفساتين شبه العارية بمهرجان القاهرة السينمائي ، قبل أن تقدم اعتذارًا رسميا وتؤكد أن الفستان كان بداخله "بطانة" لكنها انقطعت.


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