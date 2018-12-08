لن تصدق ما ارتدته رانيا يوسف في أول لقطات لها منذ أزمة الفستان

08 ديسمبر 2018 - 06:40 ص

فاجأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بجلسة تصوير جديدة ، ظهرت فيها بـ"نيو لوك" أثار استغراب الكثيرين .



واعتمدت جلسة التصوير الجديدة لـ"رانيا" على نزولها حمام السباحة والتقاط الصور هناك ، ولكن كانت المفاجأة أنها التقطت تلك الصور بملابسها كاملة .



وعلق نشطاء عبر صفحتها بـ"انستجرام" على تلك النقطة تحديدًا ، وبعض التعليقات لم تخلو من السخرية ، مؤكدين أن الأزمة التي تعرضت لها رانيا يوسف جعلتها تنزل حمام السباحة بملابسها .

وكانت "رانيا" أثارت أزمة كبرى بعد ارتدائها لأحد الفساتين شبه العارية بمهرجان القاهرة السينمائي ، قبل أن تقدم اعتذارًا رسميا وتؤكد أن الفستان كان بداخله "بطانة" لكنها انقطعت.





