» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني

08 ديسمبر 2018 - 06:52 ص

واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالجيزة ، وذلك بعد تقدم "صفاء . م" - 28 سنة - تطالب فيها بالخلع من زوجها بسبب تضررها من رائحة فمه الناتجة عن كثرة تناول البصل .



وقالت "صفاء" : "تعرفت على زوجي محمد (35 ) سنة عن طريق خالتي التي كانت وسيطة بيننا وتزوجنا زواجًا تقليديا ولم يرزقنا الله بالأطفال فساءت الحياة بيننا ، وأصبحت المشاحنات والعناد أساس حياتنا حتى وصلت للإهانة والضرب .



وأضافت: "ما زاد الطين بلة هو قيامه بأكل البصل بشكل مستمر ، يضع البصل في كل أكله ، وأنا لا أطيق الرائحة ، وطلبت منه أكثر من مرة تعطير فمه لكنه كان دائما يقول لي : (مش هغسل ودي ريحتي وإذا كان عاجبك) ، فطلبت منه أن يطلقني بالمعروف لكنه رفض وبالتالي لم يكن أمامي سوى خيار الخلع.



