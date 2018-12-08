إعلان بيع قناة "LTC" .. والعاملون يكشفون مفاجأة

08 ديسمبر 2018 - 07:07 ص

أعلنت الإعلامية سميرة الدغيدي - مالكة قنوات "LTC" بيعها ، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة التي أدت إلى وقف بث القناة .



وقالت "سميرة" في تدوينة عبر حسابها الشخصي بـ"فيس بوك" : "تم بحمد الله بيع قناة LTC".



ولم تكشف مالكة القناة السابقة عن المشتري الجديد ، مكتفية بإعلان بيع القناة دون مزيد من التوضيح .



كان بعض العاملين بالقناة أبدوا استغرابهم الشديد من القرار ، مؤكدين أن "الدغيدي" اجتمعت بهم وأكدت أنها ستمضي في تقنين وضع القناة وأنها لن تبيعها قبل أن يفاجئوا بمنشور لها على "فيس بوك" تؤكد فيه بيع القناة.



كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته الأولى على أن "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط"، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر قبل أن يقرر وقف بثها لحين تقنين وضعها.



