» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها

08 ديسمبر 2018 - 07:13 ص

أقدمت سيدة وشقيقها من منشأة ناصر على القيام بجريمة بشعة ضد سيدة أخرى بدائرة القسم وذلك بعدما علمت أن زوجها تزوج منها.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة الدويقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات غرفة النوم بالشقة محل الواقعة محل سكن "شادية. م. ي"، ربة منزل، وبسؤالها أفادت بتلقيها اتصال هاتفي من أحد الأشخاص من هاتف محدد، مفاده تعرض أحد أبنائها لمكروه حال تلقيه درس خاص، فتوجهت للاطمئنان عليه، وتبين عدم وجود شيء، وأثناء ذلك تلقت اتصال هاتفي من أحد جيرانها أخبرها بنشوب حريق بالشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "شافعي. ل. أ"، سائق، و"نادية. ل. أ" شقيقة الأول، ربة منزل، ومقيمان بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من زوجها "أحمد. أ. م"، صاحب ورشة، لزواجه من الشاكية، فخططت للانتقام منهما.



وفي سبيل ذلك استعانت بشقيقها المتهم الأول، وتمكنت من التحصل على مفتاح الشقة سكن المجني عليها من زوجها بالمغافلة، وقامت بتسليمه للمتهم الأول، حيث قام بالاتصال بالمجني عليها مدعيًا بتعرض نجلها لمشكلة وفور خروجها تمكن من الدلوف للشقة، وقام بإشعال النيران بغرفة النوم، وفر هاربًا مُحدثًا التلفيات المُشار إليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهمة الثانية، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

