» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"

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أصالة

فستان رانيا يوسف

لم تفوفت الفنانة أصالة أزمة فستان الفنانة "رانيا يوسف" دون أن تدلي بدلوها ، الذي لم يخلو من إثارة الجدل بطبيعة الحال.

وظهرت "أصالة" في حفل بمنطقة التجمع الخامس قبل ساعات لتعلق على تلك الأزمة من جديد .

وقالت أصالة في حفلها: "أتيت لكم مرتدية فستانًا بـ 6 بطانات داخلية لكي لا يكون شفافا".

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف أثارت غضبًا شديدًا بعدما ارتدت فستانا شبه عاري بمهرجان القاهرة السينمائي ، قبل أن تصدر بيانًا تعتذر فيه ، مؤكدة أن "بطانة" الفستان انقطعت دون أن تدري.

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