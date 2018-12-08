08 ديسمبر 2018 - 10:07 ص

علق المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، على تصاعد وتيرة احتجاجات "السترات الصفراء"، في فرنسا وانضمام نقابة الشرطة إليها وإعلان الإضراب العام.

وكتب حمزة على حسابه "تويتر": فرنسا ثم أوروبا: بداية سقوط رأسمالية الفساد والطمع والاستغلال بعد أن يئست الشعوب من وعود الحياة الكريمة وبداية صعود اليسار نعيش مرحلة تغيرات جذرية".

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب ضرائب الوقود التي شكلت ضغطًا زائدًا على ميزانيات الأسر.

ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان. ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج ما يجعل من الصعب التعامل معها.

وتقول السلطات إن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحدٍ مباشر لماكرون وقوات الأمن.

ومع ذلك، اضطر ماكرون للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود. وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي.

ورغم هذا التنازل، تواصل حركة "السترات الصفراء" المطالبة بتنازلات أكبر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون.

ولم يتحدث ماكرون علانية منذ أن بدأت الاضطرابات يوم السبت الماضي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لكن مكتبه قال إنه سيلقي كلمة للأمة في مطلع الأسبوع.

وهذه أكبر أزمة تواجه الرئيس الفرنسي منذ انتخابه قبل 18 شهرا، وقد ترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات.

لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.