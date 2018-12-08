عكاشة لـ"التوانسة": "أبوس رجليكم ارجعوا"

08 ديسمبر 2018 - 10:14 ص

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للشعب التونسي مطالبهم بتوخي الحذر من المؤامرات التي تحاك بالبلاد مردفًا: "أبوس رجليكم أيها التوانسة ارجعوا تُحاك عليكم مؤامرة شبيه للمؤامرة القديمة".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقدمة برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء أمس الجمعة، أن تونس ليس بها إعلام يشرح لهم المخاطر التي تواجه البلاد، مطالبًا الرئيس التونسى بإلقاء القبض على الإخوان واليساريين في تونس حتى يهدأ الوضع.

واختتم: "قناة الجزيرة وغيرها يلجأون إلى نشر الفوضى وتخريب البلاد في البلاد العربية عن طريق نشر المعلومات المضللة".