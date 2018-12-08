سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

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ظهرت سيولة مرورية بالشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، كما ظهرت حالة من الانسياب بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية .

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح .

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق .


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