  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

الكشف عن هوية منفذ هجوم ملهي إسطنبول

6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس فيسبوك

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس "فيس بوك"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. رواية غريبة لـ"عمرو أديب" على الهواء

دولار

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

إسلام بحيري

تعرف على المتهمين بمحاولة اغتيال إسلام بحيري .. أبرزهم لاعب شهير

الأهلى

قصة "الإهانة الكبرى" التي كادت تفسد صفقة الأهلي الأخيرة

بالدورى الإنجليزي..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك و«زعيم الثغر»

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورد ستار الصربي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، ضيفًا على بورنموث، على ملعب «فيتنس فيرست» ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة الثانية والنصف عصر اليوم السبت، وتذاع على beIN SPORTS 2.

ويحرص الريدز على مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، والفوز بالثلاث نقاط، والحفاظ على لقب أقوى خط دفاع بـ«البريميرليج»، حيث لم تهتز شباكه سوى بـ6 أهداف فقط، والمنافسة على قمة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 39 نقطة، جمعها من 12 انتصارات، و3 تعادلات، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، ونجح «الريدز» في تحقيق الفوز على بيرنلي في الجولة الماضية، بينما يدخل بورنموث اللقاء، برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالمرض بعد عودتها من كوريا الشمالية
» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"
» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني
» "في الآخرة إن شاء الله" .. أغرب ما قاله الحداد قاتل أطفاله قبل انتحاره
» الكويت تكشف حقيقة "منع" مغربيات من دخول البلاد
» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"
» «الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات
» هذا ما قاله بطل العالم في الإسكواش عن "صلاح"
» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »