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بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

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بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي
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عبد القادر وحيد

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فيلم

أغنية

خاشقجي

عمر بن عبد العزيز

شون بن

بعيدًا عن السياسة بدأت تنتشر بعض الأعمال الفنية عن الصحفي الراحل جمال خاشقجي، حيث أهدي الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز أغنية جديدة للصحفي الراحل على حسابه على "تويتر".

وكتب عبد العزيز على حسابه فى تويتر: "هذه الأغنية أهديها لفقيد الشعب جمال خاشقجي رحمه الله الذي ترك رحيله في قلوبنا جرحًا لا يندمل .. شكرا لـ أحمد الذي سمح لي باستخدام الكلمات، وشكرًا لكل من ساهم بالعمل من تلحين وعزف ومونتاج، وشكرًا لكل من انتظر المقطع رغم خشونة الصوت ونشازه".

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الحزينة، حيث غرد حساب أحمد سيف: "المقطع رائع جدًا وأعاد بعث الأحزان التي كنا بدأنا ننساها".

وغردت مها قائلة: "الكلمات والصوت روعة.. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته".

وكتبت دينا: "مش عارفه أحكي عن الفيديو ولا الكلمات ولا صوتك.. العمل رائع جدًا ومحزن جدًا".

كما كتب أحد النشطاء : "عمر والله صوتك وأداؤك شي جبار، وهذا العمل سيبقي الشهيد جمال بالذاكرة مهما طال الزمان".

وجاءت كلمات الأنشودة:

" ما ليس يمحي بالأسيد..اسمي الذي حاز الخلود

يا قاتلي إني هنا .. لو قطعوني بالحديد

أنا إن طحنت أو نشرت..وإن صهرت غدا أعود

لا تسألوا عن جثتي ..فأنا المخلد والشهيد

ما ضاقت الدنيا علي..وقد نجوت من اللحود

خنقوا حروفي كي تموت..فصرت أغنية الوجود

يأتي هذا عقب وصول الممثل الأمريكي الشهير شون بن، إلى تركيا، حيث التقى عددًا من المسئولين الأتراك في إطار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت صحف تركية أن نجم هوليوود، سيلتقي خطيبة خاشقجي، خديجة جينكيز، وعددًا من المسئولين الأتراك، حيث سيقوم شون بن سيقوم بتسجيل فيلم وثائقي أو سينمائي حول خاشقجي، يتناول الأحداث كل التي حصلت معه، المرتبطة باغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول .


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