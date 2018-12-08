  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

الكشف عن هوية منفذ هجوم ملهي إسطنبول

6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس فيسبوك

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس "فيس بوك"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. رواية غريبة لـ"عمرو أديب" على الهواء

دولار

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

إسلام بحيري

تعرف على المتهمين بمحاولة اغتيال إسلام بحيري .. أبرزهم لاعب شهير

الأهلى

قصة "الإهانة الكبرى" التي كادت تفسد صفقة الأهلي الأخيرة

تكشفها الزراعة ..

السبب الحقيقى وراء زيادة أسعار تقاوى البطاطس

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

نقيب الفلاحين: أسعار تقاوي البطاطس تنذر بالخطر

#

فرنسا.. 268 مظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

#

لبلبة: "قبلة" تسببت في طلاقي من حسن يوسف

#

هذا موعد انخفاض أسعار البطاطس

كشف الدكتور سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، عن أسعار تقاوي البطاطس، مؤكدًا أن الاتحاد حدد سعرها  للمزارعين بـ15500 جنيه، و18 ألف جنيه حسب الصنف، لافتًا إلى أن التجار يشترون التقاوي من اتحاد المنتجين ثم يبيعونها بـ27 ألف جنيه للطن الواحد، في إطار سعيهم للربح السريع، وهو ما ينعكس بدوره هو الآخر على رفع الأسعار.

وأضاف مصطفى، خلال  تصريحات صحفية، إن انخفاض إنتاجية تقاوي البطاطس بالدول الأوروبية بنسبة 40% هذا العام، وعدم استيراد الكميات التي يتم استيرادها سنويًا، سيتسبب في زيادة أسعارها بالسوق المحلي.

وأوضح أن تشديدات إجراءات الحجر الزراعي المصري على التقاوي المستوردة لمنع الشركات المصرية من استيراد الكميات المطلوبة التي تحتاجها زراعات العروة الصيفية، نظرًا لرفض كميات كبيرة كانت غير صالحة بسبب تغير المناخ في أوروبا وبالتالي وصلت كميات قليلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالمرض بعد عودتها من كوريا الشمالية
» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"
» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني
» "في الآخرة إن شاء الله" .. أغرب ما قاله الحداد قاتل أطفاله قبل انتحاره
» الكويت تكشف حقيقة "منع" مغربيات من دخول البلاد
» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"
» «الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات
» هذا ما قاله بطل العالم في الإسكواش عن "صلاح"
» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »