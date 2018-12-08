ضبط 25 طن ورق طباعة غير مطابق للموصفات

08 ديسمبر 2018 - 10:23 ص

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالغش التجاري خلال حملة أمنية، وضبط بحوزته 25 طنًا و342 كيلو ورق طباعة غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 66 قضية تموينية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة وإدارتها بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.