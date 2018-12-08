مباحث التموين تضبط 2 طن لحوم و"حواوشى فاسد"

08 ديسمبر 2018 - 10:33 ص

تمكنت مباحث التموين من القبض على مالك ثلاجة لحيازته 2 طن لحوم ومصنعاتها فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الجيزة.

تلقت شرطة التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، معلومات تفيد بقيام مالك ثلاجة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة كرداسة، بحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المتحرى عنه أمكن ضبط مالك الثلاجة، و2 طن "مقطعات لحوم مفروم لحوم عجينة حوواشى" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.