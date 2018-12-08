أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

08 ديسمبر 2018 - 10:59 ص

قال البرلماني محمد أبو حامد إن الاستماع إلي دروس الشيخ عبد الحميد كشك سبب رئيسي في تخلف المواطنين.

وكتب أبو حامد علي حسابه في تويتر : " من أهم أسباب تخلف الفكر الديني لعدد ضخم من المواطنين وإلى الآن بيسمعوا الدروس بتاعته في التاكسي و الميكروباص بالظبط زي ما بيسمعوا الغناء الشعبي و المهرجانات و تأثير دروسه على الفكر الديني زي تأثير المهرجانات على الغناء و الفن والذوق العام" .

جاء هذا في رده علي حساب تسلم يا جيش بلادي والذي كتب قائلا : "من أحقر المشايخ ولسانه كان عايز قطعه أول من هاجم الفن وتجرأ علي رموز مصر زي وأم كلثوم وحليم".

يأتي هذا في ذكري وفاة الشيخ الراحل عبد الحميد كشك، والذي اعتاد المصلون في حياته أن يسمعوا نقدا ساخرا لأحد الرموز الفنية أو السياسية، والتي ما زالت تتدوال إلي الآن.

وكان الكاتب والسياسي أنيس منصور من بين من هاجمهم الشيخ كشك، ، حيث كان يصف منصو، بأنه «إبليس منصور»، فكان الآخر يرد عليه في كتاباته بأنه «كشكفون».

كما هاجم كشك، الكاتب مصطفى محمود، قائلا: «لا تسمعوا لكلام مصطفى محمود واسمعوا لكلام المصطفى المحمود».

وتعددت المواقف التي هاجم فيها الشيخ كشك، للفنانين والأدباء، حتى أن تصريحاته عنهم كان بمثابة «إفيه»، يتداوله المواطن في الشارع، ومن أبرزها: «كنا نبحث عن إمام عادل طلع لنا عادل إمام»، و«شريفة فاضل إيه؟ دا لا هي شريفة ولا أبوها فاضل.