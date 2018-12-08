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حزب الله ينشر قواته تحسبًا لضربة إسرائيلية مفاجئة

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وكالات- الدويني فولي

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تفاصيل أزمة الفساد الضخمة التي ضربت حزب الله

أكد موقع "والاه" العبري اليوم، السبت، أن حزب الله اللبناني نشر قوات إضافية على الحدود الجنوبية لسوريا؛ تحسبًا لضربة إسرائيلية مفاجئة.

وقال الموقع الإسرائيلى، إن حزب الله قرر إعادة نشر قوات جديدة في جنوب سوريا، مضيفًا أنه تم نقل منصات صواريخ من لبنان إلى درعا السورية، لذات الغرض.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية فى لقاءات مع خبراء إسرائيليين إلى أن هذا غيض من فيض ما تعرفه إسرائيل عن قدرات "حزب الله"، وعليه، فإن أية مغامرة قد يقودها بنيامين نتنياهو باتجاه شن حرب خارجية هربا من أزماته لن تكون نزهة، لاسيما إذا لجأ إلى سيناريو العدوان على سوريا متسلحا بمقاتلات "إف 35" بغطاء أمريكي ودعم عربي دون مواربة هذه المرة.

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