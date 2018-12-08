وفاة رئيس كولومبيا السابق عن عمر 95 عامًا

08 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

توفى رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور، عن عمر يناهز 95 عامًا، بعدما سعى خلال حكمه لإبرام اتفاق سلام مع المتمردين اليساريين في مستشفى كولومبي.

وأفادت بعض التقارير الإعلامية اليوم السبت بأن بيتانكور كان يعالج من مشكلات في الكلى.

وكان الرئيس الكولومبي «إيفان دوكي» نعي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" بيتانكور قائلا: "أنعى ببالغ الأسى الصديق العظيم والمواطن الكولومبي العظيم الرئيس السابق بيليساريو بيتانكور، إن إرثه في سياستنا وتاريخنا وثقافتنا مثال يحتذى به لكل الأجيال المقبلة.. تعازينا لأسرته وأصدقائه".