  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

منتدى افريقيا

بث مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

كواليس انتحار سيدة خوفًا من اغتصابها فى السيدة زينب

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

الكشف عن هوية منفذ هجوم ملهي إسطنبول

6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس فيسبوك

فضيحة جديدة تلاحق مؤسس "فيس بوك"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. رواية غريبة لـ"عمرو أديب" على الهواء

في فرنسا..

اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فرنسا تنشر 89 ألف شرطى لمواجهة "السترات الصفراء"

#

فرنسا ثم أوروبا بداية سقوط رأسمالية الفساد

#

الحكومة الفرنسية تستضيف ممثلين عن "السترات الصفراء"

#

إغلاق برج إيفل السبت تحسبا لأعمال شغب

ابو رواش

الذائب

افريكانو طلبة

اعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم السبت، نحو 300 شخص قبيل انطلاق احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

وذكرت قناة (فرانس 24)، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم نشر نحو 89 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء فرنسا لضمان سلامة المشاركين في هذه المظاهرات، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها، والتي شهدت أعمال تخريب على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت عشرات المتاحف والمواقع الثقافية، مثل برج إيفل والأوبرا، والمحلات التجارية في وسط باريس، أبوابها اليوم بسبب المخاوف من أعمال العنف التي قد ترافق التظاهرات.

والتقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مساء أمس الجمعة وستة ممثلين عن حركة "السترات الصفراء"، حيث وعد فيليب برفع مطالبهم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطلاب فى حديقة أفريكانو: "بنيجى علشان الأسد"
» ماذا قالت "الآثار" عن الفيديو الإباحي بالأهرامات؟
» فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالمرض بعد عودتها من كوريا الشمالية
» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"
» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني
» "في الآخرة إن شاء الله" .. أغرب ما قاله الحداد قاتل أطفاله قبل انتحاره
» الكويت تكشف حقيقة "منع" مغربيات من دخول البلاد
» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"
» «الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »