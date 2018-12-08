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الخارجية الأمريكية تهاجم الحكومتين "الروسية و"السورية"

الحياة السياسية

بشار
بشار

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اتهمت الخارجية الأمريكية الحكومتين السورية والروسية بتنفيذ هجوم بغاز الكلور في مدينة حلب الواقعة بالجزء الشمالي من سوريا، الشهر الماضي، وقالت إنه لم تقع مثل تلك الهجمات.

وقال روبرت بالادينو، وهو متحدث باسم الخارجية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدحض بقوة هذه القضية ولديها معلومات موثقة بأن القوات الموالية للنظام على الأرجح استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر ".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها "معلومات تشير إلى أن أشخاصا روسًا وسوريين متورطون في حادث الغاز المسيل للدموع، وتعتقد أن كلا البلدين يستغله كفرصة لتقويض الثقة في اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب".

وحذر موسكو ودمشق من العبث بالموقع وأن يسمحا بوصول مفتشين إليه.

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