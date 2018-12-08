«الأرصاد» تعلن ميعاد سقوط الأمطار

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قال محمود شاهين، مدير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حال الطقس تشهد بداية من اليوم انكسارًا لموجة التلقلبات الجوية وعدم الاستقرار التي بدأت الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط الأمطار على القاهرة ومناطق متفرقة من المحافظات.

وأضاف شاهين، في تصريحات لموقع مصراوي، اليوم أن البلاد تشهد هدوءً نسبيًا في حركة الرياح يصاحبه فتح للموانئ التي تم إغلاقها خلال فترة عدم الاستقرار.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أنه برغم انتهاء موجة عدم الاستقرار إلا أنه توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة خلال الأسبوع الجاري، معلنًا استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.

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