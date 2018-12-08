الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق

08 ديسمبر 2018 - 11:56 ص

قال عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز أنفق نحو مليار جنيه لتدعيم شبكات ومحطات المياه؛ لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار على غرار ما حدث في إبريل الماضي.

وأضاف النجار، في بيان، أنه تمت مراجعة جميع الأعمال الخاصة بمواجهة الأمطار لعدم تكرار الواقعة المعروفة بـ«غرق التجمع الخامس»، حيث تم شراء عدد من سيارات الشفط والتسليك، ومد خطوط إضافية ومزدوجة في بعض المناطق للصرف الصحي لاستيعاب أي كميات إضافية من المياه، فضلًا عن مراجعة عمل محطات الصرف والتأكد من توصيل التيار الكهربائي إليها، كما تم تطهير وتنظيف جميع الأنفاق بالمدينة وإجراء مناورات وتسليك وتنظيف لجميع بالوعات المطر.

وتابع النجار أنه تم ضخ 5.6 مليار جنيه استثمارات لتدعيم الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة التي تعتبر امتدادًا للعاصمة الإدارية، حيث يتم تطوير المحاور الطولية بالمدينة لربطها بالطريق الدائري الأوسط، والمحاور العرضية لربطها بطريقي السويس والعين السخنة، بالتوازي مع توسعة ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة والأحياء، ووضع طبقة سطحية لجميع الأحياء التي يتم الانتهاء من توصيل المرافق بها، مع إنشاء طرق جديدة في امتداد المدينة.

وأشار النجار إلى أن إجمالى الاستثمارات في مجال السكن بالمدينة بلغ 9 مليارات جنيه، من بينها مشروع سكن مصر باستثمارات 5.5 مليار جنيه، بإجمالى وحدات 16 ألف 808 وحدة، بنسب إنجاز من 30 لـ60%، والمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر باستثمارات 3.5 مليار جنيه، كما سيتم خلال شهر تشغيل نحو 20 أتوبيس داخلى للربط بين أحياء المدينة.

وأشار النجار إلى أن الجهاز دشن صفحة على موقع «فيس بوك»، للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى والصور لرفعها بشكل مباشر إلى المسئولين للتعامل معها حيث تم إنشاء جروب لكافة قيادات الجهاز لضمان سرعة التواصل بين بعضهم البعض، لافتًا إلى صدور قرار وزاري بتقسيم المدينة لعدد من الأقسام تحت رئاسة رئيس المدينة، وتعيين نواب بصلاحيات واسعة لخدمة المواطنين.

وأكد النجار أن جهاز المدينة أجرى مسحًا شاملًا لكل مخالفات البناء في المدينة، ويتم تحرير محاضر ومذكرات بها، مشيرًا إلى أن قرار منح موافقة لبناء طابق علوي لا يسرى على جميع الأحياء، ولكن حسب كل منطقة على حدا، وبعد موافقة الجهاز وبعض الأجهزة الأخرى، حيث يتم تحصيل رسوم لتوجيهها لتنمية المرافق بالمنطقة.