سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

08 ديسمبر 2018 - 12:53 م

ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة القبض على عاطلين لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا للاتجار فى المخدرات فى دمنهور.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من "أ ن أ م" 21 سنة عاطل و"أ م خ" 23 سنة عاطل ومقيمان بقسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول 13 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي 40 جراما وبحوزة الثاني 11 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي 60 جراما بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.