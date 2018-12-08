غياب صلاح محسن عن هجوم الأهلى 4 أسابيع

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قال خالد محمود طبيب الأهلي، إن صلاح محسن لاعب الفريق بدأ أمس أول تدريباته التأهيلية في «الجيم»، ضمن برنامجه الذ يخضع له للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدوري العام.

وأضاف "محمود" أن اللاعب يعاني من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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